28.04.2026 02:00 Witz des Tages vom 28.4.2026 - Beim Psychiater

Dein kostenloser Witz des Tages vom Dienstag, dem 28.4.2026 » Starte mit einem Lachen in den Tag | Jetzt auf TAG24

Lachen tut gut. Deswegen präsentiert Dir TAG24 jeden Morgen den Witz des Tages. Hoffentlich kann Dir dieser ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auf der Themenseite Witz des Tages findest Du alle bisher veröffentlichten Witze.

Der TAG24 Witz des Tages von heute

Psychiater: "Ich glaube, Sie haben eine Hemmung, die Ihnen die Lebensfreude nimmt." Patient: "Nicht so laut, meine Hemmung sitzt im Wartezimmer."

Witz des Tages am Dienstag, dem 28.4.2026. © DALL E/TAG24

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