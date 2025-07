21.07.2025 11:28 175.000 Euro Schaden: Feuer vernichtet zwei Lagerhallen

Eine Scheune ist in der Nacht zu Montag in Udestedt (Landkreis Sömmerda) in Brand geraten.

Von Christian Rüdiger

Udestedt - Ein Feuer in Udestedt (Landkreis Sömmerda) hat in der Nacht zu Montag zwei Lagerhallen und 1800 Strohballen vernichtet. Alles in Kürze Scheune in Udestedt bei Erfurt in Brand geraten

1800 Strohballen im Gebäude gelagert

Schaden von 175.000 Euro geschätzt

Löscharbeiten dauern voraussichtlich bis Mittag

Gebäude musste kontrolliert abbrennen Mehr anzeigen Das Feuer richtete einen enormen Schaden an. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Wie die Polizei mitteilte, hatte sich Stroh beim Umladen in einer Lagerhalle in der Agrargenossenschaft Udestedt entzündet. Die Flammen breiteten sich rasant aus und griffen anschließend auf eine zweite Lagerhalle über. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle, die Feuerwehr ließ beide Hallen kontrolliert abbrennen. Den Angaben nach entstand ein Schaden von 175.000 Euro. Zwei Lagerhallen wurden bei dem Brand zerstört. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Aus welchem Grund das Stroh beim Umladen plötzlich Feuer fing, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

Titelfoto: Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV