Jeder zweite Thüringer unzufrieden wie Demokratie umgesetzt wird

Erfurt - Mehr als die Hälfte der Menschen in Thüringen ist nicht zufrieden mit der Umsetzung der Demokratie.

Die überwiegende Mehrheit findet Demokratie super, nur die Ausführung erachten viele als ausbaufähig. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Das geht aus dem neuen Thüringen-Monitor 2024 hervor, den die Jenaer Politikwissenschaftlerin Marion Reiser in Erfurt vorstellte. Demnach gaben nur 43 Prozent der Befragten an, zufrieden mit der Umsetzung der Demokratie in der Praxis zu sein - das sind noch einmal zwei Prozentpunkte weniger als im Jahr 2023.

Die Unterstützung für die Demokratie bleibt dagegen konstant: Fast neun von zehn Thüringerinnen und Thüringern finden, dass die Demokratie "die beste aller Staatsideen ist" - der Anteil lag wie im Jahr 2023 bei 88 Prozent.

Abgefragt wurden auch rechtsextreme, ethnozentristische und neo-nationalsozialistische Einstellungen. Laut Studie zeigten 20 Prozent der Befragten rechtsextreme Einstellungen. Neo-nationalsozialistische Einstellungsmuster seien mit 7 Prozent erneut etwas weiter verbreitet als in den drei Jahren zuvor.

Dazu gehören etwa den Nationalsozialismus verharmlosende, sozialdarwinistische, antisemitische und diktaturbefürwortende Einstellungen.