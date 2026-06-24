Open-Air-Theater auf Schloss Friedenstein: "Königshaut" feiert Premiere und Ihr könnt Karten gewinnen!
Gotha - Vor der beeindruckenden Kulisse von Schloss Friedenstein erwartet Besucher Anfang Juli ein besonderes Theatererlebnis unter freiem Himmel.
Vom 2. bis 4. Juli wird dort das eigens für den historischen Ort entwickelte Open-Air-Stück "Königshaut" aufgeführt.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein tyrannischer König, der ein wichtiges Versprechen bricht und daraufhin von der Zeit verflucht wird.
Zunächst altert er innerhalb kürzester Zeit zum Greis, anschließend wird er immer jünger und reist durch verschiedene Epochen. Auf diesem Weg begegnet er der Liebe, doch sein Schicksal bleibt untrennbar mit der Zeit verbunden.
Die Inszenierung verbindet Schauspiel, Live-Musik und moderne Projektionstechnik. Mit Einbruch der Dunkelheit wird die Fassade von Schloss Friedenstein selbst Teil des Bühnenbildes. Licht- und Projektionseffekte erschaffen virtuelle Räume, in denen historische Motive und moderne Bilder miteinander verschmelzen.
Musikalische Begleitung durch Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach
Auf der Bühne stehen unter anderem die Gothaer Schauspieler Max Lamperti und Christian Mark sowie André Eisermann, Ilse Ritter und Manuel Karadeniz. Musikalisch begleitet wird die Produktion von der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, die eigens für das Stück komponierte Musik live aufführt.
Die Aufführungen beginnen jeweils gegen 21.30 Uhr, sobald die Dunkelheit einsetzt. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Tickets sind ab 39 Euro erhältlich.
Außerdem läuft auf Instagram aktuell eine Verlosung, bei der zweimal zwei Tickets gewonnen werden können. Weitere Informationen dazu gibt es hier.
Titelfoto: Kultourstadt Gotha