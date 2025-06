Zahl der Schüler in Thüringen steigt - aber erst einmal sind Ferien

Alles in Kürze

Erfurt - Adieu Prüfungsstress, hallo Freizeit: Für rund 259.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen beginnen am Freitag nach der Zeugnisausgabe die Sommerferien. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Thüringer Schulen unterrichtet werden, steigt nach Prognosen im kommenden Schuljahr.