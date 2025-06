Hitzetage: Wozu die EKM jetzt alle Gemeinden aufruft

Ziel der EKM sei es, irgendwann alle Kirchen verlässlich zu öffnen, so Pressesprecher Ralf-Uwe-Beck. Zwar subventioniere die Landeskirche etwa mittlerweile eine Versicherung gegen Vandalismusschäden, so der Sprecher. Es gebe aber immer noch Vorbehalte.

Kirchengebäude seien oft "auf natürliche Weise die kühlsten Orte", so Kirchenamtspräsident Jan Lemke. "Geht es um die Gesundheit der Menschen, sind wir in der Pflicht, zu helfen." Dabei gehe es nicht nur um die Sakralbauten in den größten Städten, sondern auch um Kleinstädte und Dörfer.

Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland umfasst nach eigenen Angaben 3.900 Kirchen und Kapellen in 3.112 Mitgliedsgemeinden in Thüringen, Sachsen-Anhalt sowie in Teilen Sachsens und Brandenburgs. Die Kirchengebäude seien in der Regel Eigentum der Kirchgemeinden, so der Pressesprecher.