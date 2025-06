Unwetter in Thüringen droht: Gewitter, Hagel und orkanartige Böen möglich

Erfurt - In Thüringen drohen am Donnerstag Unwetter , orkanartige Böen, Hagel und Gewitter.

Am Freitag ist es stark bewölkt bei Höchstwerten um 24 Grad. Zeitweise gibt es schauerartig Regen und Windböen. Beides lässt am Abend nach. In der Nacht zum Samstag bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 14 bis elf Grad.

Am Wochenende zeigt sich der Sommer in Thüringen wieder von seiner angenehmeren Seite. Es bleibt trocken. Das Thermometer klettert am Samstag auf 28 bis 30 Grad und am Sonntag auf 29 bis 33 Grad.