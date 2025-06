Thüringer Dorf im Blickpunkt: Eigenes Craft-Bier, Stausee vor der Tür und Familienidylle

Hohenfelden - Das Dorf Hohenfelden liegt zwischen Erfurt und Weimar und ist vor allem für den Stausee bekannt. In der MDR-Sendung "Unser Dorf hat Wochenende" rückte die Gemeinde nun mal ganz anders in den Blickpunkt.

Das Dorf Hohenfelden ist ein idyllischer Ort, der Tradition, Tourismus und den bekannten Stausee miteinander vereint. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Dass das rund 400 Einwohner-Dorf ein attraktiver Ort für Jung und Alt ist, verdeutlicht das Beispiel von Nicole Killat. Sie ist mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern von München zurück in ihr Heimatdorf gezogen.

Die promovierte Physikerin macht sich am Freitagmorgen trotz Brückentag mit ihren zwei Kindern und Bügelperlen im Korb auf den Weg in den ortsansässigen Kindergarten. Hier zeigt sich, das Hohenfelden mehr als nur Stausee ist. In der Mini-Physikstunde wird der Kindergarten zu einem experimentellen Ort. Nicole zeigt anschaulich an diesem Tag, warum Helium leichter als Luft ist und wie sich Bügelperlen im Wasser verhalten. Die Kids sind begeistert, machen fleißig mit. Für Nicole eine Herzensangelegenheit.

Auf dem Rückweg vom Kindergarten macht Nicole mit ihren Kindern einen Zwischenstopp bei den Großeltern. Wie praktisch das Dorfleben doch sein kann. Da ihre Sprösslinge bei Opa und Oma bleiben wollen, geht es für Nicole allein zu Fuß nach Hause.

Durchschnaufen kann sie dort allerdings nicht, denn auf die Physikerin wartet das Home-Office.