69-Jähriger gerät in Gegenverkehr: Sechs Menschen verletzt

Gebesee - Bei einem Unfall am Montag auf der Bundesstraße 4 nahe Gebesee (Landkreis Sömmerda) sind ein halbes Dutzend Menschen leicht verletzt worden.

Alles in Kürze

Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Ein 69-jähriger BMW-Fahrer war aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dort krachte der Senior mit einem entgegenkommenden Skoda zusammen.

Der Unfallverursacher sowie die drei Mitfahrer im Alter zwischen 17 und 58 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Alle vier Insassen aus dem BMW wurden anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden 67-jährigen Insassen aus dem Skoda wurden ebenfalls leicht verletzt. Sie wurden jedoch nicht in eine Klinik gebracht, sondern vor Ort ambulant behandelt.