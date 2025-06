27.06.2025 08:42 Drama am Hauptbahnhof: 13-Jähriger (†) von Linienbus erfasst

An der Unterführung am Bahnhof in Erfurt hat es am späten Donnerstagnachmittag einen tödlichen Unfall gegeben.

Von Christian Rüdiger

Erfurt - An der Unterführung am Bahnhof in Erfurt hat es am späten Donnerstagnachmittag einen tödlichen Unfall gegeben. Alles in Kürze 13-Jähriger von Linienbus erfasst in Erfurt.

Unfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr.

Junge starb trotz Wiederbelebungsversuchen.

Bahnhofstraße zeitweise voll gesperrt.

Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr. Mehr anzeigen Der tödliche Unfall hatte sich an der Unterführung des Hauptbahnhofes abgespielt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das folgenschwere Unglück gegen 17.20 Uhr in der Bahnhofstraße. Den Angaben nach wollte ein 13-Jähriger die Straße überqueren und wurde hierbei von einem einfahrenden Linienbus erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche verstarb der Junge noch am Unfallort. Die Bahnhofstraße war nach diesem tragischen Unfall zeitweise voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst, Notarzt sowie mehrere Notfallseelsorger und ein Gutachter vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa