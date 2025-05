Drama beim Baumfällen: 56-Jähriger von Ast erschlagen

Römhild - Im Landkreis Hildburghausen ist am Montagnachmittag ein 56-Jähriger bei privaten Holzfällarbeiten ums Leben gekommen.

Die Rettungskräfte konnten dem 56-Jährigen nicht mehr helfen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Im privaten Rahmen hatte der Mann zusammen mit einem 63-Jährigen in einem Waldstück bei Zeilfeld Bäume gefällt.

Wie die Polizei am Dienstagvormittag erklärte, hatte sich jedoch einer der gefällten Bäume in der Baumkrone eines anderen verkantet, weshalb mehrere Äste zu Boden fielen.

Der 56-Jährige wurde hierbei von einem Ast am Kopf getroffen. Sein Begleiter, der unverletzt blieb, alarmierte daraufhin umgehend die Rettungskräfte. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.