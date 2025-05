09.05.2025 10:45 Drei Autos beteiligt: 22-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Von Christian Rüdiger

Wutha-Farnroda - Mehrere Fahrzeuge waren am frühen Donnerstagabend in Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) in einen Auffahrunfall verwickelt. Eine 42-jährige Ford-Fahrerin war auf das Auto einer 22-Jährigen aufgefahren. (Symbolfoto) © 123RF/smykprod Wie die Polizei am Freitagvormittag erklärte, hatte sich der Vorfall in der Eisenacher Straße ereignet. Eine 62-jährige Audi-Fahrerin fuhr den Angaben nach vor einem 22-Jährigen und einer 42-Jährigen. Als die Fahrerin des Audis dann nach links in die Mosbacher Straße abbiegen wollte, musste sie wegen des Gegenverkehrs anhalten. Während die junge Honda-Fahrerin hinter ihr ebenfalls anhielt, war die 42-Jährige nicht ganz auf der Höhe. Sie bemerkte die haltenden Autos offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf den Honda der 22-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda in den Audi der 62-Jährigen geschoben. Die 42-jährige Unfallverursacherin verletzte sich leicht, die 22-Jährige sogar schwer. Sie wurden anschließend beide in ein Krankenhaus gebracht. Der Honda und der Ford waren nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

