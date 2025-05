Schwerer Arbeitsunfall in Milchbetrieb: Mann in Maschine eingeklemmt

Veilsdorf - Im Landkreis Hildburghausen kam es am Samstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall .

Wegen des Unfalls kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei berichtet, wurde ein Mann in einem Milchbetrieb in Veilsdorf in einer Maschine eingeklemmt.

Ein Rettungshubschrauber kam daraufhin zum Einsatz und brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.