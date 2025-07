Wanderer aus Hamburg stürzt am Rennsteig 50 Meter in die Tiefe

Eisenach - Ein Mann aus Hamburg ist am Dienstagabend bei einem Wanderausflug auf dem Rennsteig einen Abhang hinuntergestürzt.

Alles in Kürze

Der Wanderer verletzte sich bei dem Sturz schwer. (Symbolfoto) © 123RF/avtk

Wie die Feuerwehr erklärte, war der Unfall rund 900 Meter vor dem Wanderparkplatz "Vachaer Stein" und der Hütte "Wilde Sau" passiert.

Den Angaben nach wollte der Senior offenbar die Route abkürzen. Hierbei stürzte er jedoch und fiel den steilen Abhang hinunter.

Rund 50 Meter unterhalb des Hauptweges blieb der Wanderer schwer verletzt liegen.

Der Mann schaffte es anschließend noch, mit seinem Handy den Notruf abzusetzen.

Da der Senior nicht so einfach zu lokalisieren war, rückten neben der Feuerwehr Eisenach und Förtha auch die Bergwachten aus Ruhla und Bad Liebenstein sowie das DRK Eisenach aus.

Mit einer Gebirgstrage der Bergwacht wurde der abgestürzte Wanderer in der Folge gut gesichert und aus dem Tal hinauf an den Weg befördert. Der Mann war allerdings so schwer verletzt, dass ein Rettungssanitäter mit ihm absteigen musste, um den Hamburger medizinisch zu versorgen.