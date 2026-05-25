Verkehrschaos an Pfingsten in Thüringen? Fehlanzeige!
Von Stefan Hantzschmann
Erfurt - Pfingstmontag ist ein klassischer Abreisetag nach einem Kurztrip am verlängerten Wochenende, nach Angaben der Polizei rollt der Verkehr in Thüringen aber weitgehend störungsfrei.
Es lägen keine besonderen Ereignisse vor, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am frühen Montagnachmittag. Es gebe ein normales Verkehrsaufkommen, auch wenn es wahrscheinlich durch den Feiertag etwas erhöht sei.
Der ADAC hatte im Vorfeld auf erhöhte Staugefahr am Pfingstwochenende aufmerksam gemacht. Für Pfingstmontag hatte der Automobilclub ab Mittag mit erstem Rückreiseverkehr gerechnet.
Auch am Dienstag könnte es auf den Autobahnen noch voll werden. Grund ist, dass sich dann der Rückreiseverkehr mit dem Berufsverkehr mischt.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa