Verkehrschaos an Pfingsten in Thüringen? Fehlanzeige!

Erfurt - Pfingstmontag ist ein klassischer Abreisetag nach einem Kurztrip am verlängerten Wochenende, nach Angaben der Polizei rollt der Verkehr in Thüringen aber weitgehend störungsfrei.

Trotz verlängertem Wochenende rollt der Verkehr in Thüringen ohne große Vorkommnisse. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Es lägen keine besonderen Ereignisse vor, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am frühen Montagnachmittag. Es gebe ein normales Verkehrsaufkommen, auch wenn es wahrscheinlich durch den Feiertag etwas erhöht sei.

Der ADAC hatte im Vorfeld auf erhöhte Staugefahr am Pfingstwochenende aufmerksam gemacht. Für Pfingstmontag hatte der Automobilclub ab Mittag mit erstem Rückreiseverkehr gerechnet.