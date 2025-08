Wo in Thüringen lässt es sich so richtig erholen?

Erfurt - Wenn die Sonne brennt, wird der Park zur Rettung. Der Freistaat hat von diesen "Rettungsangeboten" so einige im Gepäck. Fünf Orte, an denen Thüringen aufblüht und Gäste aufatmen können: von barocken Schloss- und urbanen Landschaftsparks bis hin zu botanischen Entdeckungsreisen.