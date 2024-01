Ben Zucker will sich ein zweites Mal verloben - mit derselben Frau!

Der Grund: Suzann Jetzkus strebte selbst eine Musik-Karriere an, womit Ben Zucker nicht einverstanden war. In der Folge trennte sich das Paar und Suzann schickte dem Sänger sogar den sündhaft teuren Verlobungsring zurück.

Er habe ein klassisches Familienbild und so würden Verlobung, Hochzeit und Kinder für ihn einfach dazugehören, erklärte der Musiker . Den ersten Schritt in diese Richtung hat Ben Zucker offenbar bereits fest im Blick!

Schlagersänger Ben Zucker (40) veröffentlichte 2017 mit "Na und?!" sein Debütalbum. © Guido Kirchner/dpa

Zucker und Jetzkus leben zusammen in einem Haus in Timmendorf an der Ostsee. Ein gemeinsamer Urlaub hat das Paar nun offenbar noch enger zusammengeschweißt. Zehn Tage verbrachten die beiden im November in der japanischen Metropole.

"Wir haben unsere Liebe nie aufgegeben. In Tokio haben wir gemerkt, was für ein tolles Team wir sind", schwärmte Zucker in der Bild.

Nach seiner großen Live-Tour in diesem Jahr plant der Schlagerbarde eine Auszeit, die er selbstverständlich mit seiner Susi genießen will. "Ich habe acht Jahre durchgerockt und möchte für ein paar Monate einfach mal ausspannen. Natürlich zusammen mit meiner Susi", sagte er.

Übrigens: Der alte Verlobungsring soll im Fall einer neuen Verlobung nicht wieder aus dem Tresor hervorgeholt werden. Dafür würde Ben Zucker ein neues Schmuckstück für seine Liebste auswählen.