Blixa Bargeld glaubt nicht an zwei Geschlechter: "Es kommt nur auf den Willen an"

Blixa Bargeld (65) ist Sänger bei den Einstürzenden Neubauten. © Carsten Koall/dpa, Ursula Düren/dpa (Bildmontage)

"Mein Sohn hat das natürlich noch mehr befeuert", sagte der Sänger und Musiker der Berliner Band Einstürzende Neubauten der "Süddeutschen Zeitung".

"Klar muss ich mich damit auseinandersetzen. Natürlich vertrete ich jetzt angeblich antibiologische Positionen."

Ob es keine zwei Geschlechter gebe?, fragt die "SZ" in dem Interview. Bargeld: "Nein, noch viel schlimmer. Wissen Sie, es gibt diesen beliebten Ausdruck zu sagen: 'geboren im falschen Körper'. Das legt ja schon mal einen Fehler nahe. Da fängt der biologische Determinismus an."

"Der Ausweg daraus ist es, die Tür da aufzumachen und zu sagen: Es kommt nur auf den Willen an. Es kommt nur darauf an, was man will, und nicht irgendwelche biologischen Faktoren", fuhr der 65-Jährige fort.

Er wisse nicht, wie lange das seinem Transsohn schon bewusst sei, erläuterte Bargeld. "Jetzt kommt das halt so raus. Von mir hat er 100 Prozent Unterstützung." Transgeschlechtlichkeit meint, dass sich Menschen mit dem Geschlecht, das ihnen nach der Geburt zugeschrieben wurde, nicht identifizieren.