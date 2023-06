Jared Leto: Hollywoodstar verliebt in Berlin?

Berlin - Mit Jared Leto (51) tummelt sich mal wieder einer der großen Stars aus Film und Fernsehen in Berlin . Doch Leto ist nicht alleine in der Hauptstadt - er hat wohl seine neue Freundin dabei!

Freunden der beiden zufolge soll Leto ganz verrückt nach dem 27-jährigen Model sein. Aber es gibt im Freundeskreis des "30 Seconds to Mars"-Frontmann auch Bedenken. Angeblich soll der große Altersunterschied ein Problem sein.

Aktuell soll Jared Leto mit Model Thet Thinn (27) liiert sein. Beide wurden laut " Daily Mail " turtelnd in Berlin gesichtet.

Der "Joker"-Schauspieler aus der "The Suicide Squad"-Verfilmung gehörte lange Zeit zu den begehrtesten Junggesellen in ganz Hollywood. Dem mittlerweile 51-Jährigen flogen unter anderem schon die Herzen von Scarlett Johansson (38) und Lindsay Lohan (36) zu.

Am Ende kommt es jedoch einzig und allein darauf an, was Leto und Thinn wollen.