Jochen Bendel empört über Hundesteuer-Erhöhung: "Das treibt so viele an ihr Existenzminimum!"

Jochen und Matthias Bendel sind seit 2016 verheiratet. Letztes Jahr haben sie zusammen den American Staffordshire Terrier "Snoopy" adoptiert. © Montage: Tobias Hase/dpa, Screenshot/Instagram/jochenbendel

"Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist an Frechheit und Dreistigkeit der Stadt Cuxhaven nicht mehr zu überbieten", äußerte sich Jochen Bendel am Sonntag empört auf seinem Instagram-Kanal.

Zusammen mit seinem Partner Matthias Bendel-Pridöhl wandte sich der TV-Moderator mit der Bitte an seine Follower, eine von dem Paar ins Leben gerufene Petition zu unterstützen.

Doch was ist passiert? Seit Anfang dieses Jahres gilt in der Stadt Cuxhaven eine Neufassung der Hundesteuersatzung, das heißt, Besitzer sogenannter "Listenhunde" müssen deutlich mehr Hundesteuer zahlen.

"Die haben einfach eine Liste mit vier Hunden entworfen, wo sie gesagt haben, diese Menschen müssen für ihre Hunde das Zehnfache an Hundesteuer zahlen", erklärte Bendel-Pridöhl wütend. Die unglaublichen 960 Euro müssen ab sofort Besitzer der Rassen Bullterrier, Pitbull-Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier zahlen.

Erst vergangenes Jahr hatte das Paar den "American Staffordshire Terrier" "Snoopy" aus dem Tierheim adoptiert und ist nun wie so viele andere auch von der massiven Erhöhung betroffen. "Allein in unserem Freundes- und Bekanntenkreis treibt das so viele Leute an ihr Existenzminimum. Sie müssen überlegen, den Hund abzugeben, die wissen nicht weiter!"