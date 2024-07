Corona-Doku "Erste Welle": Neuköllner Kiez-Café trifft auf Apokalypse

Der Dokumentarfilm "Erste Welle" hielt Gespräche und Eindrücke zu Beginn der Corona-Pandemie. Schauplatz ist das Café "Pappelreihe" im Neuköllner Schillerkiez.

Von Denis Zielke

Berlin - Mit "Erste Welle" legt Regisseur Christian Plähn ein in dieser Form wohl einzigartiges Zeitdokument vor: das Kiezportät über sechs Tage in der Anfangsphase der Corona-Pandemie in Deutschland.

"Erste Welle" entstand im März 2020 und zeigt sechs Tage davon. © Denis Zielke/TAG24 Die Arbeiten an dem Dokumentarfilm begannen bereits am 11. März 2020 - also genau einen Tag, nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie ausgerufen und Alt-Kanzlerin Angela Merkel (65, CDU) vor einer Überlastung des Gesundheitssystems gewarnt hatte. Dreh- und Angelpunkt der Doku voller Beobachtungen, Eindrücken und Gesprächen ist das Café "Pappelreihe" im Neuköllner Schillerkiez. Schnell war der Plan gefasst, erklärte Plähn vor Ort im Kino, "dieses merkwürdige Geschehen als Zeitkapsel einzufangen, auch wenn wir gar nicht verstehen, was da gerade ab Tag eins passiert". Als dann eine Woche später die Bundesliga abgesagt wurde, war weiter klar: "Hier ist etwas im Busch." Filmkritik Lachend in den Untergang: "Apokalypse Clown" feuert Gag-Salven - doch nicht jede Witz-Rakete trifft Plähn brachte das Konzept der Doku gegenüber den Zuschauern als "Kiez-Café meets Apokalypse" auf den Punkt. Die Produktion in Eigenregie fing markige Charaktere und Berliner Originale ein, die es wegen der Gentrifizierung im Schillerkiez immer weniger gibt. Gerd war so ein Original. "Der Friedhof ist zu. Jetzt können sie mich nicht einmal begraben", feixte er. Auch andere Gäste des Kollektiv-Cafés witzelten über Vorschläge der Bundesregierung und nahmen es mit Galgenhumor. Sei es Bananen essen als Universalwirkstoff gegen Coronaviren oder, wie eine Gästin scherzte: "Nackt bei Mitternacht auf dem Tempelhofer Feld tanzen."

"Erste Welle" lief im Rahmen von "48 Stunden Neukölln": Eine Zeitkapsel und Denkmal

Einen Verleih für den Dokumentarfilm gibt es nicht. © Denis Zielke/TAG24