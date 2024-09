Liebes-Aus bei Influencer-Traumpaar: Felix von der Laden und Chany Dakota getrennt!

Das gaben beide jüngst via Instagram bekannt. "Hey Leute, das ist jetzt kein einfacher Post für uns. Aber da wir in den letzten Jahren zumindest einen kleinen Teil unseres Lebens mit euch geteilt haben, verdient ihr auch, dass wir euch sagen, wenn es vorbei ist", schreibt der Kölner in einem emotionalen Beitrag.

In ihrer Instagram-Story rang die 28-Jährige um Fassung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chany Dakota

In einer ausführlichen Story berichtete die Influencerin mit jeder Menge Tränen in den Augen, wie es für sie persönlich in den kommenden Wochen weitergehen wird.

"Ich wollte diesen Schritt einfach nicht wahrhaben. (...) Ich bin aktuell auf Mallorca und traue mich einfach nicht ins Haus zu fahren", offenbarte sie.

Zur Erinnerung: Erst vor zwei Jahren hatte das Ex-Pärchen eine traumhafte Villa auf Mallorca bezogen und sich den Traum vom Eigenheim realisiert. "Ich ziehe schon morgen aus und Felix hat mir netterweise die Wohnung in Köln überlassen."

Inmitten voll beladener Kartons bereitet sich die Content Creatorin kurz vor dem Wochenende auf das Mallorca-Aus vor. "Let's do this", schreibt sie zu einem passenden Schnappschuss.

Ihr Ex hingegen fasst das Liebes-Aus etwas nüchterner zusammen. "Manchmal ist das Leben leider so. Wir wünschen uns beide trotzdem nur das beste für die Zukunft." Laut der 28-Jährigen soll ihr Ex keine Zukunft mehr für eine gemeinsame Beziehung gesehen haben.