Melisa & Flo mit Podcast "Zwei Dreißiger" auf Tour: "Sind ja nicht Rihanna"

Hamburg/Berlin - Influencer-Ehepaar Melisa Dobrić (31) und Florian Dobrić-Gerl (30) sind bekannt aus ihrem Spotify-Podcast "Zwei Dreißiger". Seit fünf Jahren bespricht das Paar jeden Donnerstag "Dinge, die einem eigentlich egal sein könnten" und gibt Hörern taschenpsychologische Ratschläge. Jetzt gehen die beiden nach 209 Folgen auf "ENDLICH TOUR". Doch was erwartet die Fans bei den Liveshows im Herbst? In einem TAG24 -Interview haben sie es uns verraten.

In sieben deutschen Städten will das Podcast-Duo jeweils ein etwa eineinhalbstündiges Programm zeigen, das sich, je nach Stadt, unterscheiden wird.

Seit fünf Jahren gibt es den Podcast "Zwei Dreißiger" (Früher: "Zwei Zwanziger") bereits. 2023 im Herbst geht das Ehepaar nun auf Deutschland-Tour. © Katarina Fedora

Dass der Server von Eventim am 5. Mai um 15 Uhr nicht zusammengebrochen ist, grenzt an ein Wunder.

"Wir sind ja nicht Rihanna", hatte Flo noch vor Beginn des Vorverkaufs auf Instagram geschrieben. Der Podcaster war sich sicher: "Jeder wird sich easy ein Ticket kaufen können".

Falsch gedacht: Innerhalb weniger Minuten konnten Interessierte keine Karten mehr in den Warenkorb legen - alles vergriffen! 1200 Tickets waren im Nu ausverkauft.

Doch wie hat sich das für das Ehepaar angefühlt?

"Ich habe mich relativ schnell mega gefreut", so das Ex-Model auf Nachfrage. "Man ist sich einfach teilweise dem Ausmaß gar nicht bewusst, wie viele Leute unseren Podcast hören, dazu bereit sind Geld für uns auszugeben und sich Zeit zu nehmen, so einen Abend mit uns zu verbringen."

"Ich habe mich auch gefreut, wusste im ersten Moment nur nicht, wie ich das alles in Worte fassen soll", sagte Flo, der in einer späteren Podcast-Folge seinen Tränen freien Lauf gelassen hatte und sehr ergriffen über dieses Erlebnis sprach. "Ich wurde so emotional, weil das der erste Moment war, der gezeigt hat, dass das, was wir machen, Leute bewegt. Es wäre irgendwie vermessen, wenn es so viele Menschen bewegt und es einen selbst dann kaltlässt."