Stasi-Drama über Spionin Monika Haeger: "Wie weit gehe ich für meine guten Zwecke?"

Hamburg - 1990 gab die inoffizielle Stasi-Mitarbeiterin Monika Haeger (†2006) ein revolutionäres Interview über ihr geheimes Doppelleben als Spionin. Trotz des brisanten und einmaligen Stoffes gerieten ihre Aussagen schnell wieder in Vergessenheit. Regisseurin Nicole Heinrich lässt ihre Geschichte und ihre Taten in ihrem dokumentarischen Monodrama "Monika Haeger: Inside Stasi" wieder aufleben. Im Interview mit TAG24 verriet die Wahl-Hamburgerin, warum sie der Agentin ihre Reue nie wirklich abgekauft hat.

Heinrich: "Ich habe mich mit dem Frauenwiderstand in der DDR beschäftigt und bin in alten Akten immer wieder auf den Namen 'Karin Lenz' gestoßen, die Frau hat mich total fasziniert, weil sie immer so hämisch berichtet hat. Und dann habe ich Monika Haeger, wie sie wirklich hieß, das erste Mal im Fernsehen gesehen und war total geschockt. Ich habe sie mir als wunderschöne Spionin à la Mata Hari vorgestellt, aber sie wirkte auf mich ganz unscheinbar."

Haeger selbst sagt ja, wie cool - also cool sagt sie natürlich nicht, gab es damals ja noch nicht - es sei, sich in das 'Unentdeckte hineinzuschleichen'."

TAG24: Sie erhielten Einblicke in die Original-Protokolle von Haeger. W ie sehr haben Sie sich an die Vorlage gehalten?

Heinrich: "Auf der einen Seite sind meine Eltern, die geflohen sind, und auf der anderen Seite der Teil der Familie, der dortgeblieben ist, die sagen: 'Uns ging es doch gut und wir konnten nach Bulgarien fahren.' Dabei gab es weder eine Reise- noch Meinungsfreiheit in der DDR. Aber es ist oft so, dass die Leute ihre Vergangenheit verherrlichen und dann sagen: 'Früher war alles besser.' Allerdings habe ich schon von vielen ehemaligen DDR-Leuten das Feedback erhalten, dass mein Stück sehr authentisch ist, und darauf bin ich schon ein bisschen stolz."

Schauspielerin Anja Kimmelmann beeindruckt in der Rolle der Stasi-Agentin Monika Haeger. © Reinhold Schultheiß

TAG24: Was war die größte Herausforderung, quasi eine One-Woman-Show aufzuführen?

Heinrich: "Dass es nur eine Person ist, die ganz verschiedene Stimmungen durchmacht und zehn Jahre ihres Lebens erzählt. Normalerweise hast du dann zwei, drei Schauspieler, die die verschiedenen Stadien der Figur spielen, und hier muss Anja Kimmelmann alles alleine spielen. Aber sie macht das super, ich bin sehr froh, sie gefunden zu haben."

TAG24: Welche Intention verfolgen Sie mit Ihrem Stück?

Heinrich: "Ich wollte zeigen, wie jemand von einer Ideologie total gefangen genommen wird. Es ist ja so, dass Haeger denkt, sie steht für das Gute und deswegen sind alle ihre Taten gerechtfertigt. Ich habe dann geguckt: Wer hat das heutzutage auch? Eigentlich hat diesen Gedanken im Kleinen jeder, aber eben auch Politiker. Deswegen bezieht sich das Stück auch auf die Gegenwart. Es geht um Denunziation.

In einer Szene unterhält sich zum Beispiel ein Pärchen darüber, dass man jetzt Leute anzeigen kann, die zu viel Strom verbrauchen. Die Frau meint dann: 'Wir müssen doch das Klima schützen, wir sind für das Gute.' Ein bisschen provokant, ich weiß, aber es gibt viele solcher Gegenwartsbeispiele. Ein Psychologe, der ebenfalls im Stück zu Wort kommt, ordnet für uns ein, warum wir alle diese 'Haeger-Haltung' - wie ich sie genannt habe - in uns haben."

TAG24: Finden Sie, die Stasi-Vergangenheit ist in der Bundesrepublik zu wenig aufgearbeitet?

Heinrich: "Das Problem ist meiner Meinung nach, mal abgesehen davon, dass ganz viele Stasi-Leute nicht verfolgt worden sind und wie bei den Nazis auch wieder neue Jobs bekommen haben, dass das DDR-Thema kaum in den Schulen behandelt wird. Es fängt mit Nationalsozialismus an, dann geht es ins Mittelalter und hört mit Nationalsozialismus wieder auf. Oft heißt es dann, [Hans-Dietrich] Genscher betrat den Balkon und plötzlich ist die Mauer gefallen, dem war aber nicht so. Das erzählt ja auch Haegers Geschichte: Die Bürgerrechtler haben in der DDR schon viel vorgearbeitet."

TAG24: Was wünschen Sie sich, was die Zuschauer aus dem Stück mitnehmen sollen?



Heinrich: "Dass die Leute etwas über die DDR lernen. Viele vergessen, dass es unsere gemeinsame Geschichte ist. Fast jeder hat Verwandte, kennt jemanden oder ist selbst Ost-Deutscher. Es ist Unsinn zu sagen, das geht uns nichts an. Und vielleicht auch, dass sie ein bisschen über sich nachdenken und fragen: 'Wie weit gehe ich für meine guten Zwecke?'"

Premiere feierte das Monodrama am Frankfurter Autoren Theater in Frankfurt. Am 17. Juni 2023 kommt es genau am 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR in die Kammerspiele (Logensaal) nach Hamburg. Tickets gibt es hier.