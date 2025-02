AC/DC rocken bald in Karlsruhe: Ticketverkauf startet heute!

Songwriter Agnus Young (69) und seine Band verkauften rund 200 Tonträger. AC/DC zählt damit zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt. © Ole Spata/dpa

Rund 90.000 Besucher könnten es am 17. August in Karlsruhe auf dem Peter-Gross-Bau-Areal an der Messe Karlsruhe werden, wie ein Sprecher des Veranstalters Vaddi Concerts sagte. Es dürfte damit das größte Konzert sein, das in diesem Jahr im Südwesten gespielt wird.

Der große Ticketvorverkauf startet am heutigen Freitag um 10 Uhr!

Insgesamt wird es drei Konzerte der aktuellen "Power Up"-Tour in Deutschland geben. Vor Karlsruhe kommt AC/DC noch ins Olympiastadion Berlin (30. Juni) und den Open Air Park Düsseldorf (8. Juli).

Die Tour ist benannt nach dem Studioalbum "Power Up" der Band, gegründet einst von den Brüdern Angus (69) und dem inzwischen verstorbenen Malcolm Young (†64).