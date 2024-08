Awolnation: "Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Bekanntheit gut verkraften könnte"

Awolnations neues Album "The Phantom Five" erscheint am 30. August. Mit TAG24 sprach er über seine neue Platte.

Von Nora Petig

Hamburg/USA - Viele kennen vermutlich seine bislang erfolgreichsten Songs "Sail" und "Run". Deren Releases sind inzwischen mehr als zehn Jahre her. Im August erscheint Awolnations neue Platte. Geschrieben mit dem Gefühl, es sei sein letztes. Und so klingt es auch.

Aaron Bruno (45) ist derzeit auf Tour. Am 30. August erscheint seine neue Platte "The Phantom Five". © Greg Flack Ein Fan auf YouTube bezeichnete Aaron Bruno (45) aka Awolnation einmal als "The most underrated band in human history". Ein Kommentar, den der Musiker zwar mag, richtig sei er aber natürlich nicht. Er sei nur einer von vielen. "Ich mag es irgendwie genau so, wie es ist", erklärte er TAG24 im Gespräch. Der 45-Jährige ist gerade auf Tour und hat sich Zeit genommen, um über sich und sein neues Album "The Phantom Five" zu sprechen. "Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Bekanntheit gut verkraften könnte. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme, wie ich bewältigen kann und dass ich kurz davor bin, überwältigt zu werden." Musik News US-Punker von Zebrahead verwandeln Leipziger Location in Pool aus Schweiß und Bier Er sei keine Berühmtheit, könne unerkannt durch die Gegend laufen. "Die meisten Leute kennen mindestens einen meiner Songs und sicher auch ein paar andere, aber sie wissen nicht, dass ich es war, der das gemacht hat."

"Panoramic View" - Eine Art Liebesbrief

Den Song "Panoramic View" habe Awolnation über seine Familie geschrieben. Eine Art Liebesbrief. © Xan Doane Sein neues Album erscheint am 30. August. Den Sound zu beschreiben fällt selbst Aaron Bruno schwer. Allerdings nicht etwa aufgrund der enormen Diversität der Songs. Nein, Awol habe das Album einfach schon seit Monaten nicht mehr selbst gehört. Wenn er den Sound aber mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es "Wärme". "Ich stelle mir diese Platte wie eine Schlussszene in einem Film vor, in der ein Raumschiff auf die Erde stürzt und die gesamte Menschheit auslöscht. Aber in diesem Moment hast du deine Liebsten um dich herum, die sich gegenseitig in den Arm nehmen und sich sagen, wie sehr sie sich lieben. Das ist in etwa das Bild, das ich im Kopf habe, wenn ich versuche, in diesen schwierigen Zeiten etwas Positives zu finden." Wie er es schafft, so zu klingen, wie er nun einmal klingt? "Ich liebe einfach alle verschiedenen Formen und Genres der Musik. Ich habe ein hohes Maß an Offenheit und das zeigt sich im Ergebnis der Musik, denke ich." Musik News Kölner Musik-Star "Mo-Torres" veröffentlicht neue Single - auch YouTube-Größe ist dabei! Sein eigener Favorit auf der Platte ist der Song "Panoramic View", den er über seine Familie geschrieben habe. "Ich wollte etwas leicht Beruhigendes schreiben. Manchmal dreht sich mein Kopf ein bisschen und ich komme schnell von A nach Z, auf eine negative Art und Weise, aber wenn ich mir genug Zeit zum Nachdenken nehme und ruhig bleibe, kann ich das Gute in den Dingen sehen, und das wollte ich mit meiner Familie teilen, in einer Art Liebesbrief."

Awolnation: "Ich wollte, dass es sich wie ein Greatest-Hits-Album anfühlt"