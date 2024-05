Band "Electric Light Orchestra" trauert um Mitglied

Die Band "Electric Light Orchestra" trauert um Keyboarder Richard Tandy (†76). © imago/UIG

Er sei im Alter von 76 Jahren gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf eine Mitteilung des Bandgründers Jeff Lynne (76).

"Voller Trauer gebe ich den Tod meines langjährigen Kollegen und lieben Freundes Richard Tandy bekannt", schrieb Lynne auf Instagram. Er würdigte Tandy als bemerkenswerten Musiker und Freund. Er werde die Erinnerungen in Ehren halten.

Der aus Birmingham stammende Tandy prägte den Sound der britischen Rockband mit, spielte mehrere Instrumente.

Die Gruppe hat Lieder wie "Mr. Blue Sky", "Last Train To London" und "Evil Woman" aufgenommen. Die Band hatte sich in den 1970ern gegründet und 1986 aufgelöst. Lynne belebte sie 2014 als Jeff Lynne’s ELO wieder.

Im Jahr 2017 wurde die Gruppe in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. ELO habe dort weitergemacht, wo die Beatles aufgehört hätten, und das Konzept großer Melodien, epischer Songstrukturen und großer Orchestrierung erweitert, hieß es in einer Würdigung.