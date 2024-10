Bekannter Sänger möchte wissen, wie Weihnachten und Heimat klingen

Sachsen - "Wie klingt Heimat?" - Dieser Frage ist Musiker Felix Räuber (40) über mehrere Jahre in dem gleichnamigen multimedialen Doku-Film-Projekt nachgegangen.

Musiker Felix Räuber (40) überrascht sein Publikum immer wieder mit ganz besonderen Projekten und Hörweisen. © Stephan Floss

Der Ex-Frontmann der Band "Polarkreis 18" ("Allein Allein") erkundete Menschen und Regionen in Sachsen, fing traditionelles Liedgut wie auch Klänge, Geräusche und Landschaften ein und komponierte neue Songs.

Nun fragt der Musiker sein Publikum: "Wie klingt Weihnachten?" Mit seinem Pianisten Justin Lehmann-Friese, der auch im Heimat-Projekt mitwirkte, gastiert Räuber im Dezember mit Weihnachtskonzerten in Sachsen.

Gemeinsam hüllen sie klassische Weihnachtslieder in ein neues musikalisches Gewand.

In Räubers modernem, träumerischem Stil, den er selbst "Cinematic Pop" nennt, wird das Publikum auf die besinnlichste Zeit des Jahres eingestimmt. Die Wintertournee beginnt am 6. Dezember in der Porzellanmanufaktur Meißen.

Es folgen Konzerte in Pirna (7. Dezember, Q24), in Görlitz (13. Dezember, Kulturforum Synagoge) und in Hoyerswerda (14. Dezember, KuFa).