Bis heute hat er treue Fans: Für so viel Kohle ging Kurt Cobains (†1994) Gitarre weg

New York (USA) - Über 29 Jahre nach seinem Suizid ist "Nirvana"-Sänger Kurt Cobain (†1994) immer noch für eine Schlagzeile gut. Diesmal sorgt eine seiner Fender-Gitarren für Furore: Das Instrument wurde am Samstag für das Zehnfache ihres ursprünglichen Wertes versteigert.

Bei der Auktion wurde auch ein weiteres Highlight von Nirvana angeboten: eine Setlist für ihren Auftritt am 17. April 1991 im OK Hotel in Seattle.

Die Setlist, die vermutlich von einem der Bandmitglieder handgeschrieben wurde, ist fast noch spezieller als die Gitarre, da sie den Debütauftritt der Band mit ihrem Durchbruchs-Hit "Smells Like Teen Spirit" (1991) markierte.

Die Liste enthielt Songs wie "Big Cheese", "D-7", "Love Buzz", "About a Girl", "Imodium", "Smells Like Teen Spirit" und "In Bloom", wie es in der Beschreibung hieß.