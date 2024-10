Bob Dylan live in Berlin: Vom Zauber eines Konzertes mit Handyverbot

Berlin - His Bobness hat zur Messe geladen - und seine Jünger kamen in Scharen! Nach über sechs Jahrzehnten auf der Bühne und 39 Studioalben macht Bob Dylan (83) drei Abende Station in der Berliner Uber Eats Musical Hall. Ein holpriger Start und euphorisches Ende.

Er verfolgt eine strikte "Keine Fotos"-Politik: Bob Dylan (83) bei einem Auftritt 2012. (Archivbild) © Chris Pizzello/AP/dpa

Schon vor dem Auftakt-Konzert am Donnerstag gab es Gesprächsstoff: Der Künstler setzt bei seinen Auftritten weiterhin ein unverhandelbares Handyverbot durch. Mitarbeiter verschlossen die Geräte an der Sicherheitsschleuse in einer Tasche.

Als die Saallichter erloschen, gab es rund zwei Stunden eine verordnete Pause in der analogen Welt. Viel zu filmen oder knipsen hätte es bei dem kamerascheuen Nobelpreisträger eh nicht gegeben.

Gewaltige Hollywood-Suchscheinwerfer aus einer gefühlt alten Zeit beleuchteten die schlicht gestaltete Bühne, der Saal blieb dunkel. Anfangs war Dylan wie abgetaucht, versteckt hinter seinem Piano. Nur manchmal lugte der Wuschelkopf hervor.

Zur Gitarre, seit Jahren nur noch sporadisches Beiwerk, wurde nur kurz gegriffen - mit dem Rücken zum Publikum. Direkt zu Beginn gab es mit "All Along the Watchtower" und "It Ain't Me, Babe" zwei Klassiker, die Dylan zerlegte und deren Kern freilegte.

Seit Jahrzehnten hat er eine unbändige Lust am Dekonstruieren der eigenen Songs. Dass sich der Songwriter jeder Erwartungshaltung widersetzt, gefällt nicht allen.

Es dauerte etwas, aber dann: Von seiner Band angetrieben, taute der Rock-Poet in seinem schlicht-eleganten Western-Anzug auf und kam in Fahrt. Gelegentlich löste er sich vom Flügel, tapste ein paar Schritte abseits und verschwand dann wieder. Über das Mikro gebeugt, knarrte, hauchte, wisperte und gurrte er.