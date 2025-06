Buffalos, Bravo und Cotton Eye Joe: Darum waren die 90er das "beste Jahrzehnt der Weltgeschichte"

Lang ist's her: Die vier Mitglieder der Boyband Caught In The Act, Eloy de Jong, Baastian Ragas, Benjamin Boyce, und Lee Baxter (v.l.). (Archiv) © Peter Förster/dpa

Die Klamotten von damals – diese viel zu weiten Hosen, die Dr. Martens, die Tattoo-Halsbänder – sind ohnehin längst zurück.

Überall in der Republik werden – wie an diesem Samstag auf dem Münchner Königsplatz – 90er-Partys gefeiert. Und das nicht nur von denjenigen, die damals jung waren, sondern immer wieder auch von denen, die es heute sind.

"Die Musik der 90er war unglaublich vielfältig. Man ging auf ein Festival und da standen Ghetto-Gangster-Rapper und absoluter Plastik-Pop auf ein und derselben Bühne. Das war so bunt, so naiv, irgendwie süß", sagt Lou Bega, der auch in München auftritt und so gerade noch in die 90er zählt, weil er 1999 seinen großen Durchbruch mit "Mambo No. 5" hatte.

"Die ganze Zeit war musikalisch gesehen ein einziger bunter Mix – und das machte sie so einzigartig."

Neben Lou Bega stehen auf dem Programm der "90s Super Show", die danach mit wechselnder Besetzung durch Deutschland tourt, noch Größen der Zeit wie Haddaway ("What is love"), East 17 ("Alright") oder Caught in the Act ("Love is Everywhere") auf der Bühne - und Rednex.