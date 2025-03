City-Geiger Gogow mit neuer Band: "Man kreiert eigenen Stil"

Die Harzer Band "Der Wilde Garten" geht auf Tour. © Christian Grube

Zwei Jahre nach dem Ende der Ostrock-Legende "City" ist Gogow alles andere als im Ruhestand. Eine Weihnachtstour mit Dirk Michaelis (63) oder Konzerte mit NO 55-Sänger Frank "Gala" Gahler (66) sind nur ein Teil seiner aktuellen Arbeit.

Nachdem "Der Wilde Garten" mehrere Jahre in eine Art Winterschlaf gefallen war, wurde das Projekt mit erfahrenen Harzer Musikern wiederbelebt – zuerst als Trio, dann wuchs es zu einem Sextett an. Erste Konzerte waren ein voller Erfolg.

Das Konzert am vergangenen Sonntag in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) war eine Art Test für die Tour: Wie reagiert das Publikum auf die eigenen Songs? Was kommt besonders gut an? Was weniger?

Worauf dürfen sich die Konzertgänger freuen? "Wir spielen eigenes Material, aber auch Songs von NO 55 und natürlich etwas von City", berichtet Sängerin Karolina Blasek im TAG24-Gespräch vor dem Konzert.

Was gleich zu Beginn auffällt, ist die Spielfreude und die Energie des "Wilden Gartens" – das honoriert auch das Publikum mit viel Applaus und Begeisterung.