"Creedence Clearwater Revival"-Ikone John Fogerty kündigt einziges Deutschland-Konzert an

John Fogerty (78) wird nur auf seiner Tournee nur in Berlin auftreten. © Amy Harris/Invision via AP/dpa

Der Sänger ist derzeit mit seinen zwei Söhnen auf "Celebration Tour" und performt mit ihnen seine Kult-Hits wie "Green River", "Proud Mary" oder "Bad Moon Rising".

"Fogerty verspricht, sein Publikum mit einer mitreißenden Performance zu begeistern, die die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen lässt und die zeitlose Kraft seiner Musik unterstreicht", heißt es in der offiziellen Mitteillung.

Wer sich davon selbst überzeugen will: Am 11. Juli wird der Musiker in der Uber Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena) in Berlin-Friedrichshain auftreten.