Deichbrand-Festival feiert Rekord: Diese Acts sind dabei!

Cuxhaven - Es ist wieder so weit! Der Sommer steht in den Startlöchern und somit beginnt auch langsam wieder die Festival-Saison! Auch das "Deichbrand Festival 18.0" an der Nordsee bei Cuxhaven macht sich bereit. Besucher erwartet dieses Jahr eine Mischung aus Hiphop, Electro, Rock, Metal, Alternative, Indie und Pop auf insgesamt sechs Bühnen.