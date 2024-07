Fans stellen bei 01099-Konzert neuen Rekord auf

Die Rapper von "01099" aus Dresden heizten am Sonntag das Deichbrand-Publikum ein und legten besonders viel Wert auf Awareness.

Von Nora Petig

Nordholz - Die Rapper von "01099" kommen aus der Dresdener Neustadt, wie praktischer Weise der Name der Band gleich verrät, und ohne Sexismus in ihren Texten aus. An fetten Beats fehlt es ihnen deshalb aber natürlich nicht, wie sie am Sonntagnachmittag auf dem Deichbrand-Festival im niedersächsischen Nordholz zeigten.

Pauls (24, l.) und Gustavs (22) Laune blieb - genau wie das Wetter - glücklicherweise stabil. © TAG24/Nora Petig "01099" ist "die Family", machte Paul (24) gleich zu Beginn ihres rund einstündigen Gigs klar. Das wissen auch die Fans. Seine Sorge um das Wetter - in Nordholz wird am Sonntag nach einem extrem sonnigen Wochenende ein Gewitter erwartet - war glücklicherweise unbegründet. Nur ein paar wenige Tropfen fielen auf die Fans, die weder dem Hörerlebnis noch der Stimmung etwas anhaben konnten. Gut gelaunt tanzten, sprangen und jubelten sie zu den großen Hits der Dresdner: "Durstlöscher", "Sommer, Sonne, Kaktus", "Altbau", "Pistazieneis" oder auch "Schnelle Brille". Musik News "Flammenwerfer" auf Deichbrand-Bühne: Peter Fox verwandelt Festival in Riesen-Party Die drei Musiker sind zusammen in der sächsischen Landeshauptstadt aufgewachsen. "Wir waren Kindheitsfreunde, und irgendwann hat Gustav gesagt: Ok, Leute! Let's do it. Lass' mal Mukke zusammen machen. Und jetzt stehen wir hier auf dem Deichbrand", freute sich Paul.

Zachi mit bitte an die Jungs: "Lasst eure Shirts an!"