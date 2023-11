Die Beatles veröffentlichen finalen Song: Darum kommt der Titel erst jetzt!

Es gibt neue Musik von den Beatles. © dpa/Apple Corps LTD

Den Song "Now And Then" im markanten Beatles-Sound hatte John Lennon (†40) ursprünglich in den 1970ern geschrieben und in seinem Appartement in New York aufgenommen.

Doch der Song blieb aus technischen Gründen damals unvollendet, weil sich Lennons Stimme auf der alten Kassette nicht extrahieren ließ.



Mit einer Software konnten Paul McCartney (81) und Ringo Starr (83) das Lied nun Jahrzehnte später rausbringen.