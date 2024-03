Dieter "Maschine" Birr macht keine Hoffnung auf Puhdys-Comeback: "Man wird unglaubwürdig"

"Wären wir friedlich auseinandergegangen, hätte man sicher mehr über ein Comeback nachgedacht, um den Fans eine Freude zu machen", erzählte der Sänger mit der Reibeisen-Stimme der Zeitung weiter, "aber die Leute haben ja mitbekommen, dass am Ende nicht alles so gut war."

An Rocker-Rente ist aber nicht zu denken. Birr, der am kommenden Montag seinen 80. Geburtstag feiert, legt am 27. März mit "Mein Weg" ein weiteres Solo-Album vor. Auch der Terminkalender ist mehr als voll. Zudem erschien im Februar seine Autobiografie "Maschine - Was bisher geschah".