Eagles-Bassist und Band-Mitbegründer Randy Meisner gestorben

Er starb am Mittwoch in Los Angeles, wie die Band am Donnerstag auf ihrer Webseite mitteilte .

Laut Angaben der Band wirkte er an den Alben "Eagles" (1972), "Desperado" (1973), "On the Border" (1974), "One of these Nights" (1975) und "Hotel California" (1976) mit.

1998 wurde Meisner mit den Eagles in die Rock and Roll Hall of Fame - eine Ruhmeshalle für einflussreiche Rock'n'Roll-Musiker - aufgenommen.