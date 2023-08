Denkmal für die Rolling Stones: Rock-Legenden in Bronze gegossen

Dartford (England) - Zwei Rolling Stones in Bronze: die Alt-Rocker Mick Jagger (80) und Keith Richards (79) haben in ihrer Heimatstadt Denkmäler erhalten. Vor allem junge Menschen sollen durch die Statuen motiviert werden.

Bildhauerin Amy Goodman, selbst Fan der Rock-Band, fertigte die Skulpturen an. Und wie sollte es auch anders sein - während ihrer Arbeit hörte sie die Rolling Stones: "Ich liebte es, ihre Musik laut zu spielen", so Goodman.

Die Statuen zeigen das Musiker-Duo bei einem Auftritt. Richards' Tochter Angela (51) und Enkelin Eva weihten die Figuren an diesem Mittwoch ein. Eva zeigte sich überrascht, wie lebensecht ihr Großvater getroffen wurde: "Es macht mich so glücklich, ihn zu sehen", sagte sie.

Die Rock-Legenden Mick Jagger (80) und Keith Richards (79) sind in ihrer Heimatstadt Dartford mit zwei Statuen geehrt worden. Wie BBC News berichtete, stehen die beiden Rolling Stones aus Bronze im Zentrum der Kleinstadt in der Grafschaft Kent.

Mick Jagger (links, 80) und Keith Richards (79) rocken auch noch im hohen Alter. © HANS KLAUS TECHT/APA/AFP

Jagger und Richards lernten sich vor Jahrzehnten auf einem Bahnsteig ihrer Heimatstadt kennen und schlossen Freundschaft. 1962 gründeten die beiden mit den Rolling Stones die wohl erfolgreichste Rockband der Geschichte.

Noch heute haben die Weltstars die Wurzeln ihres Erfolgs nicht vergessen. Dartford sei immer in ihren Herzen, so Keith Richards' Tochter Angela.

Die Verwaltung des Ortes sieht die Figuren als Motivation für vor allem junge Menschen. "Wir möchten, dass die jungen Kreativen von heute ein wenig vom Geist von Mick und Keith mitbekommen und ihre Träume verfolgen", so Jeremy Kite, Vorsitzender des Stadtrats. Ginge es nach ihm, dann sollen sich die Leute die Statuen ansehen und sagen ''Wir sind aus Dartford, wir können das auch".

Neben den frisch eingeweihten Statuen erinnern noch mehr Orte an die berühmtesten Söhne der Stadt. In Dartford gibt es mehrere Straßen, die nach Songs der Rolling Stones benannt sind, darunter Little Red Walk, Angie Mews und Ruby Tuesday Drive.