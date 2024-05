Ein letzter Tanz im Juli: Melt!-Festival in Ferropolis gibt Aus bekannt

Das Festival in Ferropolis hatte jährlich rund 20.000 Besucher begrüßt. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

"Nach 27 unvergesslichen Jahren müssen wir schweren Herzens bekannt geben, dass das Melt!-Festival in diesem Jahr zum letzten Mal stattfinden wird. Aufgrund verschiedener Faktoren können wir das Festival leider nicht weiterführen", lautete ein vager Post des Festivals auf Instagram.

27 Jahre lang war das Musik-Event Treffpunkt für Electro-, Indie-, Hip-Hop- und Pop-Fans aus aller Welt gewesen, 25 Jahre davon war die Stadt aus Eisen in Ferropolis als Location genutzt worden. Dort finden nach wie vor das "Splash!" und "Full Force"-Festival statt.

"Die Erinnerungen an den unvergleichlichen Charme von Ferropolis, den zeitlosen und sagenhaften Sleepless Floor, das Lichtermeer am Autoscooter, die magischen Sonnenaufgänge und die vielen legendären Auftritte und Erlebnisse werden für immer in unseren Herzen bleiben", so das Melt!-Team nostalgisch.