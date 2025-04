Eklat um Star-Rapper: Festnahme in Köln, Konzert eine Minute vor Beginn abgesagt

Köln - Schockmoment für alle Fans von Cris MJ: Der Rapper aus Chile ist in Köln von der Polizei festgenommen worden. Bekannt wurde das Ganze erst eine Minute vor Beginn des Konzerts.

Der chilenische Rapper und Sänger Cris MJ (23) ist am Mittwochabend kurz vor seinem geplanten Köln-Konzert festgenommen worden. © Instagram/cris_emejota (Screenshot)

Die Live Music Hall im Stadtteil Ehrenfeld platzt am Mittwochabend bereits aus allen Nähten. In wenigen Sekunden würde der 23-Jährige die Bühne betreten. Viele Handys sind schon gezückt, um den Moment festzuhalten - dann geht das Licht an!

Auf mehreren TikTok-Videos ist zu hören, wie eine Frau zu den Konzertbesuchern spricht. Ihre Worte sind bitter: "Leute, wir müssen das Konzert leider kurzfristig absagen. Der Grund dafür ist, dass der Künstler sich in polizeilichem Gewahrsam befindet."

Ein Raunen geht durchs Publikum, auch Kreischen ist zu vernehmen. Danach verkündet die Stimme, dass alle erworbenen Tickets an den zuständigen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden können. Alles Weitere sei mit dem Veranstalter zu klären.

Abschließend ein letzter Hinweis: "Bitte verlasst jetzt alle ruhig die Halle. Ihr könnt eure Sachen von der Garderobe abholen." Dass der Abend so enden würde, damit hat wohl keiner der Anwesenden gerechnet.

Nicht wenige Fans waren extra von weit her angereist, um den international gehypten Künstler einmal live zu erleben. Lediglich zwei Shows in Deutschland waren geplant. Doch was steckt hinter der kurzfristigen Konzertabsage?