Endlich! Rätsel um mysteriösen Internet-Song "Like The Wind" gelöst

Kiel - Jahrelang wurde im Internet nach den Machern eines einst im Radio gespielten New-Wave-Songs aus den 80er-Jahren gesucht - 40 Jahre später ist das Rätsel um "The Most Mysterious Song on the Internet" endlich gelöst: Den Synthie-Pop-Song "Subways of your Mind" hat eine Kieler Band namens Fex 1983/1984 aufgenommen.