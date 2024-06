ZZ Top auf großer Deutschland-Tour: Bärtiges Kult-Trio macht auch im Osten halt

Halle (Saale) - Die Blues-Rocker von ZZ Top sind bekannt für Songs wie "Gimme All Your Lovin'", "Tush" oder "Got Me Under Pressure" - all diese Hits und mehr haben sie im Gepäck, wenn sie im Sommer mit ihrer "The Elevation"-Tour nach Deutschland kommen. Auch in Halle (Saale) legen die Texaner einen Stopp ein.