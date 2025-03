Es wird sein einziges Konzert in Deutschland: R'n'B-Star John Legend kommt nach München

Erst vor wenigen Wochen durfte Künstler John Legend (46) bei den 67. jährlichen Grammy Awards mit seiner Auszeichnung posieren. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Geplant ist ein einziges Konzert: Am 7. Juni will der Sänger in der Münchner Olympiahalle auftreten, wie seine Konzertagentur mitteilte.

Zusammen mit seiner Band präsentiert er sein Album "Get Lifted" und feiert damit zugleich dessen 20-jähriges Jubiläum.



Es gibt den Angaben nach eine digitale Deluxe- und 3LP-Vinyl-Edition von "Get Lifted (20th Anniversary)", die unter anderem mehrere Bonus-Tracks sowie Remixe enthält.

"Get Lifted" wurde Ende Dezember 2004 veröffentlicht und 2006 mit drei Grammys ausgezeichnet.

Mit dem Album war John Legend damals der Sprung in die Charts gelungen.