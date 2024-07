"Flammenwerfer" auf Deichbrand-Bühne: Peter Fox verwandelt Festival in Riesen-Party

Nordholz - Schon bevor Peter Fox, bürgerlich Pierre Baigorry (52), auch nur in die Nähe der Bühne kam, hatten sich etliche Fans vor dieser - trotz Regen - am Sonntagabend in Position gebracht und harrten der Dinge, die da kommen werden. Und wie soll man es anders formulieren als 'Peter Fox reißt die Bühne ab'? Im übertragenen Sinne natürlich.