Französische Sängerin Françoise Hardy ist tot!

Die 1944 in Paris geborene Hardy war 1962 mit ihrem Hit "Tous les garçons et les filles" bekannt geworden, den die damals 18-jährige Französin selbst geschrieben hatte. Erst zwei Jahre zuvor, mit 16 Jahren, hatte Hardy ihre erste Gitarre bekommen.

"Mama ist gegangen", schrieb Dutronc am gestrigen Dienstagabend in den Onlinenetzwerken . Dazu veröffentlichte er ein Foto, das ihn als Kind mit seiner Mutter zeigt.

Die Musikerin bei einem Auftritt 1973 in der Musiksendung "Pop 73". © Istvan Bajzat/dpa

Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati (58) würdigte in den Onlinenetzwerken eine "Legende des französischen Chansons".

"Für mich ist sie meine ganze Kindheit", erklärte der französische Premierminister Gabriel Attal (35) im Onlinedienst X und nannte Hardy eine "französische Ikone".

"Enorme Trauer. Sie hat mich sehr inspiriert...", schrieb der Sänger Michel Polnareff (79).

Hardys große Liebe war Jacques Dutronc (81), der in den 60er Jahren ebenfalls mit Hits wie "Et moi, et moi, et moi" (1966) die Charts aufmischte. Mit ihm bekam sie Sohn Thomas, der ebenfalls Sänger wurde. Doch die Beziehung ist voller Enttäuschungen, ihre Probleme durchdringen auch das musikalische Werk Hardys.

Die Chansonnière hatte seit 2004 an Krebs gelitten. Sie sprach sich für die Sterbehilfe aus: "Jemanden, der unheilbar krank ist, unerträglich leiden zu lassen, bis er stirbt, ist unmenschlich", sagte Hardy 2021 der AFP.