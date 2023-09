HotWax überzeugen mit Medium-Rare-Punk und sind schon bald auf großer USA-Tour

HotWax touren bald mit "Royal Blood" durch die USA. © Chiara Gambuto

Sängerin Tallulah und Bassistin Lola lernten sich in der Schule kennen und machen nun schon seit rund sechs Jahren gemeinsam Musik. Drummer Alfie kam wenig später im College dazu und komplettierte das Trio.

Im November gehen HotWax als Support von "Royal Blood" auf große USA-Tour und sind natürlich sehr aufgeregt. "Das ist ein Ort, an dem wir noch nie gewesen sind. Der so groß und verrückt ist. Wir können es einfach nicht fassen."

Schon früher hätten sie zu dem Garage- und Bluesrock-Duo aufgeblickt. "Es ist wirklich cool, dass wir mit ihnen spielen dürfen und dass sie wollten, dass wir mit ihnen nach Amerika gehen. Es ist wirklich verrückt."

In den USA stehen sie aber nicht nur als Support auf der Bühne, sondern spielen auch gleich noch zwei eigene Headline-Shows. Eine in Los Angeles und eine zweite in New York.