Iron-Maiden-Star tot! Paul Di'Anno stirbt mit 66 Jahren

Salisbury (Vereinigtes Königreich) - Ende der Siebziger feierte er Erfolge mit " Iron Maiden ": Der ehemalige Sänger der legendären britischen Heavy-Metal-Band, Paul Di'Anno , ist am heutigen Montag im Alter von 66 Jahren verstorben!

Metal-Sänger Paul Di'Anno ist im Alter von 66 Jahren verstorben! © IMAGO / Funke Foto Services

Wie seine Plattenfirma "Conquest Music" im Namen seiner Familie bekannt gab, verstarb Di'Anno in seinem Haus im englischen Salisbury. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt.

Zuletzt hatte er schwere gesundheitliche Probleme - und sei an den Rollstuhl gefesselt gewesen.

Di'Anno war von 1977 bis 1981 Sänger von "Iron Maiden". Seine Stimme ist sowohl auf dem gleichnamigen Debütalbum zu hören, als auch auf dem zweiten Studioalbum "Killers".

Nach seinem Ausstieg startete er eigene Projekte wie "Battlezone", "Killers" oder die Band "Architects of Chaoz", die im Mai 2015 ihr Debütalbum "The League of Shadows" veröffentlichten.