"The Boss Hoss" überraschen ihre Fans: Dieser Superstar geht mit ihnen auf Tour!

Berlin - Wenn "The Boss Hoss" in diesem Sommer auf Tour geht, dürfen sich Fans der kultigen Country-Rock-Band bei den Auftritten im Juli auf einen ganz besonderen Star-Gast auf der Bühne freuen!

"The Boss Hoss" haben bei ihren Auftritten im Juli einen ganz besonderen Gast im Gepäck! (Archivbild) © Patrick Seeger/dpa

Im Rahmen der Jubiläums-Tour "TWENTY F**CKING YEARS" wird bei den Konzerten in Bad Mergentheim und Winterbach (beides Baden-Württemberg), auf Festung Königstein und in Chemnitz (beides Sachsen) sowie in Füssen (Bayern), niemand geringeres als Schauspieler-Ikone Kiefer Sutherland (57) die siebenköpfige Truppe musikalisch begleiten.

Diese Überraschung verkündete "The Boss Hoss" gegenüber ihren Fans am Freitag auf Facebook.

Nach einem lässigen "Howdy" zur Begrüßung, erklärten die "Don't Gimme That"-Künstler: "Wir freuen uns darauf, Sir Kiefer Sutherland unterwegs begrüßen zu dürfen."

Sutherland ist vor allem für seine Rolle als "Jack Bauer" in der legendären Actionthriller-Serie "24" bekannt - doch der 57-Jährige macht seit einigen Jahren auch erfolgreich Musik.

Seinen ersten Hit, "Not Enough Whiskey" veröffentlichte Sutherland bereits vor acht Jahren auf YouTube. Musikalisch definitiv eine passende Ergänzung zu den "deutschen Cowboys", die sich bereits im Jahr 2004 gegründet und erst im vergangenen Jahr mit "Electric Horseman" ihr neuntes Studioalbum veröffentlicht hatten.