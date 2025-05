Kündigen "Die Toten Hosen" hier ihre Abschiedstournee an?

Düsseldorf - Mit einem humorvollen Video verkündeten " Die Toten Hosen " ihre Rückkehr auf die Bühnen Deutschlands! Doch Fans sind besorgt, dass sich in dem Clip noch eine weitere versteckte Botschaft befindet, die nicht jedem gefallen dürfte.

Die Toten Hosen gehen im Sommer 2026 wieder auf große Tournee. © Tobias SCHWARZ / AFP

Die deutsche Rockband kündigte am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal mit dem Video ihre neue Tournee an. Unter dem Motto "Trink aus! Wir müssen gehen" tourt die Band im Sommer 2026 durch Deutschland.

Doch unter den Anhängern der Kult-Band regt sich die Befürchtung, dass dies ihre letzte Tournee sein könnte. Grund dafür ist das offene Ende von besagtem Video.

Aber zurück zum Start: In dem Clip sitzt Front-Sänger Campino (62) gemeinsam mit Schauspieler Charly Hübner (52) mit Campingstuhl und Angel am Rhein in Düsseldorf.

Während es sich die beiden dort gemütlich gemacht haben, erzählt der Schauspieler von den Erfahrungen seines letzten Konzert-Besuchs der Toten Hosen.

Dabei teilt er nicht nur gegen die angeblich schlechte Organisation der Auftritte, sondern auch gegen das Alter der Band aus.